РФС назвал главного арбитра матча ЦСКА – «Спартак»

РФС назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.
На игру ЦСКА – «Спартак» назначен Сергей Карасев. Евгений Кукуляк обслужит матч «Торпедо» – «Локомотив».
14 октября (пятница)
«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.
15 октября (суббота)
«Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.
«Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.
16 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари НН» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.