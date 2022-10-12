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    РФС назвал главного арбитра матча ЦСКА – «Спартак»

    РФС назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.

    На игру ЦСКА – «Спартак» назначен Сергей Карасев. Евгений Кукуляк обслужит матч «Торпедо»«Локомотив».

    14 октября (пятница)

    «Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.

    15 октября (суббота)

    «Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.

    «Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

    «Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.

    16 октября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Пари НН» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

    ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1467

      jek718875 9 минут назад

      Карася высоко вознесли, сейчас он упал с высоты,находится ниже плинтуса

      0
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      Рейтинг: +1300

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Карась прихвостень конюшни

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66171

      portero 1 час назад

      Лишь бы Факел не засудил Левников....
      С остальными пофиг, надеюсь сильных косяков не будет, ну а свалитб всё на судеек всегда горазды тренеришки и игрочишки....

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      Рейтинг: +4499

      ААМ 1 час назад

      Выбор судей нормальный, А что буде. в игре посмотрим.

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