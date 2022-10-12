Юран назвал дикостью отстранение трех игроков «Химок»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Спартака Гогниева отстранить от тренировок с основой капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. Я очень щепетильно отношусь к бытовым моментам. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать.

Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходить ни одна мысль.

Для меня эта ситуация странная. Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками… Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Даже с травмами.

Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло», — сказал Юран.