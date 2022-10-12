Юран назвал дикостью отстранение трех игроков «Химок»

Чё непонятно-то, Сергей?
Просто Гогниев из себя главного состроил.
Так, если ГЛАВНЫЙ, так добейся, чтобы зарплату за три месяца выдали!
Не-е-е-ет... "Вы не понимаете, это другое..."
И Гогниева в скором времени вышибут: Дениска, если выйдет, то дурака будет валять, а остальные, глядя на него, тоже...
Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Спартака Гогниева отстранить от тренировок с основой капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.
«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. Я очень щепетильно отношусь к бытовым моментам. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать.
Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходить ни одна мысль.
Для меня эта ситуация странная. Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками… Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Даже с травмами.
Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло», — сказал Юран.
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.