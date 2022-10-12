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    Юран назвал дикостью отстранение трех игроков «Химок»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Спартака Гогниева отстранить от тренировок с основой капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

    «Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. Я очень щепетильно отношусь к бытовым моментам. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать.

    Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходить ни одна мысль.

    Для меня эта ситуация странная. Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками… Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Даже с травмами.

    Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло», — сказал Юран.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20159

      derrik2000 15 минут назад

      Чё непонятно-то, Сергей?
      Просто Гогниев из себя главного состроил.
      Так, если ГЛАВНЫЙ, так добейся, чтобы зарплату за три месяца выдали!
      Не-е-е-ет... "Вы не понимаете, это другое..."
      И Гогниева в скором времени вышибут: Дениска, если выйдет, то дурака будет валять, а остальные, глядя на него, тоже...

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      Рейтинг: +1467

      jek718875 23 минуты назад

      Что не понятно, не нравится им тренер, начали бузить, хотели слить,убрал,чтоб другим не повадно было

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      Рейтинг: +10450

      R_a_i_n 1 час назад

      Помню чабан в Спартаке такой-же хренью занимался. Титова, Калиниченко и вроде Моцарта в дубль отправил.

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