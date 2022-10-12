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Юран назвал дикостью отстранение трех игроков «Химок»

12 октября 2022, 16:54
4

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Спартака Гогниева отстранить от тренировок с основой капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

«Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. Я очень щепетильно отношусь к бытовым моментам. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать.

Произошедшее для меня дикость. Что же там такое могло быть? В голову не приходить ни одна мысль.

Для меня эта ситуация странная. Команда находится в зоне вылета, и так разбрасываться основными игроками… Не могу себе представить, что случилось. Они всегда играли на пределе возможностей. Даже с травмами.

Камышев провел весеннюю часть на уколах. Тихий и Идову тоже играли с дискомфортом. Для любого тренера это показатель, что футболисты живут клубом. Они — бойцы. Сожалею, что все так вышло», — сказал Юран.

  • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
  • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
  • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1665585499
Помню чабан в Спартаке такой-же хренью занимался. Титова, Калиниченко и вроде Моцарта в дубль отправил.
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jek718875
1665587702
Что не понятно, не нравится им тренер, начали бузить, хотели слить,убрал,чтоб другим не повадно было
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derrik2000
1665588154
Чё непонятно-то, Сергей? Просто Гогниев из себя главного состроил. Так, если ГЛАВНЫЙ, так добейся, чтобы зарплату за три месяца выдали! Не-е-е-ет... "Вы не понимаете, это другое..." И Гогниева в скором времени вышибут: Дениска, если выйдет, то дурака будет валять, а остальные, глядя на него, тоже...
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