Агент Мантуана отреагировал на желание «Зенита» включить игрока в сделку по обмену на Алберто

Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, прокомментировал новость, что «Зенит» запросил у «Коринтианса» обмен нападающего Юри Алберто на Мантуана и защитника Роберта Ренана.
«Я впервые слышу о том, что «Зенит» хочет подписать Густаво Мантуана и ещe одного футболиста «Коринтианса» в обмен на Юри Альберто. Извините, мне сложно комментировать эту информацию», – заявил Гарсия.
- У Алберто 21 матч за «Коринтианс» в сезоне, он забил 9 голов, сделал ассист.
- Контракт Алберто с «Зенитом» действует еще 5 лет.
- «Коринтианс» арендовал Алберто в июле. Взамен «Зенит» получил вратаря Ивана и полузащитника Мантуана.
Источник: Metaratings