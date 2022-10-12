Агент Мантуана отреагировал на желание «Зенита» включить игрока в сделку по обмену на Алберто

Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, прокомментировал новость, что «Зенит» запросил у «Коринтианса» обмен нападающего Юри Алберто на Мантуана и защитника Роберта Ренана.

«Я впервые слышу о том, что «Зенит» хочет подписать Густаво Мантуана и ещe одного футболиста «Коринтианса» в обмен на Юри Альберто. Извините, мне сложно комментировать эту информацию», – заявил Гарсия.