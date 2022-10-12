«Зенит» рассчитывает получить двух игроков за полноценный трансфер Юри Алберто в «Коринтианс»

«Коринтианс» хочет оставить у себя на постоянной основе форварда Юри Алберто, арендованного до лета у «Зенита». Россияне взамен хотят двух футболистов.
Речь идет о Густаво Мантуане, который сейчас в «Зените» в аренде, и защитнике Роберте Ренане. Его петербуржцы пытались подписать летом.
- У Алберто 21 матч за «Коринтианс» в сезоне, он забил 9 голов, сделал ассист.
- Контракт Алберто с «Зенитом» действует еще 5 лет.
- «Коринтианс» арендовал Алберто в июле. Взамен «Зенит» получил вратаря Ивана и полузащитника Мантуана.
Источник: OneFootball