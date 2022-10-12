Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Зенит» рассчитывает получить двух игроков за полноценный трансфер Юри Алберто в «Коринтианс»

    «Коринтианс» хочет оставить у себя на постоянной основе форварда Юри Алберто, арендованного до лета у «Зенита». Россияне взамен хотят двух футболистов.

    Речь идет о Густаво Мантуане, который сейчас в «Зените» в аренде, и защитнике Роберте Ренане. Его петербуржцы пытались подписать летом.

    • У Алберто 21 матч за «Коринтианс» в сезоне, он забил 9 голов, сделал ассист.
    • Контракт Алберто с «Зенитом» действует еще 5 лет.
    • «Коринтианс» арендовал Алберто в июле. Взамен «Зенит» получил вратаря Ивана и полузащитника Мантуана.

    Новости по теме
    Гаджиев – о натурализации Малкома: «Россия – большая, места хватит. Полезно смешать кровь» 5
    Дед Адамова отреагировал на новость о том, что Семака не устраивает игра Арсена 3
    Адамов может покинуть «Зенит». Он не устраивает Семака (Евро-Футбол) 5
    Источник: OneFootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11