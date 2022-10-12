«Зенит» рассчитывает получить двух игроков за полноценный трансфер Юри Алберто в «Коринтианс»

«Коринтианс» хочет оставить у себя на постоянной основе форварда Юри Алберто, арендованного до лета у «Зенита». Россияне взамен хотят двух футболистов.

Речь идет о Густаво Мантуане, который сейчас в «Зените» в аренде, и защитнике Роберте Ренане. Его петербуржцы пытались подписать летом.