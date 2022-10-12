Ледяхов: «В Европу на зарплаты РПЛ не возьмут ни одного российского игрока»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе российских игроков в европейские чемпионаты.

«Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут.

Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своe время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнeт играть.

Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде.

Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чeм можно говорить?» — сказал Ледяхов.