Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ледяхов: «В Европу на зарплаты РПЛ не возьмут ни одного российского игрока»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе российских игроков в европейские чемпионаты.

    «Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут.

    Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своe время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнeт играть.

    Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде.

    Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чeм можно говорить?» — сказал Ледяхов.

    Новости по теме
    «В разы мастеровитее». Генич сравнил Соболева и Павлюченко
    Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Спартак» скачет на хорошем коне, но у них слабенькая оборона. Пусть и дальше ошибаются»
    Умяров пропустит дерби ЦСКА – «Спартак» («Чемпионат») 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11