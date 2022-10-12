Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно с лета-2021 клуб потратил на игроков 55 миллионов евро.

Самые дорогие покупки были сделаны летом прошлого года – Константин Марадишвили и Джирано Керк за 7 миллионов евро.

«Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром