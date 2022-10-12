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  • Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

12 октября 2022, 07:52
8

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно с лета-2021 клуб потратил на игроков 55 миллионов евро.

Самые дорогие покупки были сделаны летом прошлого года – Константин Марадишвили и Джирано Керк за 7 миллионов евро.

  • «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
  • Команда идет в РПЛ 14-й.
  • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (8)
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PAREVG.
1665553360
Это только трансферы. А еще подъемные, агентские, аренда жилья и авто для них, услуги переводчика. И кстати еще и приглашение нескольких главных тренеров, вместе с тренерским штабом, тоже с подъемными и агентскими, и неустойка за досрочное расторжение контракта. А еще распилить, поделить, подмазать, и эти 55 миллионов евро, можно смело умножать 5, а то и на 10...
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DOCTOR PENALTY
1665553416
Отличная работа! Видимо, в скором времени распиловочный агрегат Цорн появится в Зените, ЦСКА или Динамо, у кого ещё бабло есть?
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rash1959
1665554295
А кули, цену на плацкарту поднимут и снова можно пилить, не из своего же кармана.
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acor94
1665555750
Так нормальные же игроки, нужен тренер который их соберёт в команду. Но так как в рпл слишком много команд из Москвы, пусть локомотив вылетет в фнл, уж извините болельщики, это мой наименее любимый клуб из Москвы))
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ArReal
1665561347
Просто позорище - других слов просто нет!
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