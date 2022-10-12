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    Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно с лета-2021 клуб потратил на игроков 55 миллионов евро.

    Самые дорогие покупки были сделаны летом прошлого года – Константин Марадишвили и Джирано Керк за 7 миллионов евро.

    • «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3813

      Питерский князь 14 минут назад

      Ну все, Локо пора в пердив.
      :)))

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      Рейтинг: +5743

      rash1959 19 минут назад

      А кули, цену на плацкарту поднимут и снова можно пилить, не из своего же кармана.

      0
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      Рейтинг: +23308

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Отличная работа! Видимо, в скором времени распиловочный агрегат Цорн появится в Зените, ЦСКА или Динамо, у кого ещё бабло есть?

      0
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      Рейтинг: +4899

      PAREVG. 34 минуты назад

      Это только трансферы.
      А еще подъемные, агентские, аренда жилья и авто для них, услуги переводчика.
      И кстати еще и приглашение нескольких главных тренеров, вместе с тренерским штабом, тоже с подъемными и агентскими, и неустойка за досрочное расторжение контракта.
      А еще распилить, поделить, подмазать, и эти 55 миллионов евро, можно смело умножать 5, а то и на 10...

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      Рейтинг: +51

      яиссор 36 минут назад

      Так-то мало до чего можно докапаться... Вот почему команда не заиграла??

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