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    В «Пюнике» отреагировали на недопуск россиянина Коваленко в Литву на матч Лиги конференций

    Председатель совета директоров «Пюника» Артур Согомонян отреагировали на отказ в литовской визе для российского защитника Михаила Коваленко для участия в матче с «Жальгирисом» в Лиге конференций.

    «К сожалению, Михаил правда не полетел с командой на выездной матч в Литву. Причина – отказ визы. Поначалу была возможность допуска к матчу с литовской командой. Мы обратились в УЕФА, и организация предоставила все документы и рекомендации.

    Мы сдали необходимые документы, надеясь все-таки получить визу. Михаил важен для нашей команды и очень нужен в этой игре. На него рассчитывал тренерский штаб. Но, к сожалению, ему и Роману Монареву (старший тренер) не получилось выдать визы.

    Моя реакция? Мы сильно расстроились. Что мы можем сделать? Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. До этого были определенные проблемы с получением визы в Швейцарию. Но тогда, после вмешательства УЕФА, нам удалось этот вопрос решить. Мы рассчитывали, что и в этот раз удастся, но такого исключения не произошло.

    Посол Литвы в Армении обнадежил нас, сказал, что все сделает для получения визы. Спустя три дня всем выдали, кроме двоих наших участников команды. Видимо, это уже такое повседневное правило.

    Нам предстоит еще выезд в Словакию 27 октября. Боимся, что риски такие же. Потому что Словакия присоединилась к странам, не дающим визу россиянам. Будем стараться. Коваленко и Монарев очень важны для нас, особенно в выездном матче!» – сказал Согомонян.

    • «Жальгирис» примет «Пюник» в четверг, 13 октября, в 22:00 мск.
    • Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам 19 сентября.

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    Источник: Sport24

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