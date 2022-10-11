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    Евсеев – о назначении в «Локомотив»: «Все дела делаются в тишине. Поэтому я помолчу»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал слухи о готовности возглавить «Локомотив».

    «Ну вот я читаю, что убрали [в «Локомотиве»] тренера. И я читаю, тренеры [говорят] – я готов, я готов. Мне тоже звонили. Я нажимал и слушал: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sports.ru. Но что они хотят узнать?

    Мое решение – готов или нет, хочу или не хочу – для вас, для прессы, оно ничего не значит. Все дела делаются в тишине. Поэтому я помолчу, и тишина будет пока что», – сказал Евсеев.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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