Каррера высказался об игре Промеса в этом сезоне

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру нападающего Квинси Промеса.

В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.

Он лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

«Квинси – удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость.

Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», – сказал Каррера.

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