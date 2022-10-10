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Каррера высказался об игре Промеса в этом сезоне

10 октября 2022, 22:57
2

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру нападающего Квинси Промеса.

  • В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.
  • Он лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

«Квинси – удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость.

Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», – сказал Каррера.

Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1665434396
Буду очень рад, если слова Карреры окажутся пророческими !!!
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zigbert
1665469229
Все может быть. Спартаку сейчас есть на кого опереться в нападении.
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