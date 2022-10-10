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    Каррера высказался об игре Промеса в этом сезоне

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру нападающего Квинси Промеса.

    • В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.
    • Он лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

    «Квинси – удивительный человек и футболист. Для меня в нем есть все, чтобы стать настоящим лидером: качественная мотивация и соревновательная дерзость.

    Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», – сказал Каррера.

    Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

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    Источник: Metaratings

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    10.10.2022 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      lionifipt 43 минуты назад

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      Рейтинг: +19263

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Буду очень рад, если слова Карреры окажутся пророческими !!!

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