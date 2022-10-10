Тренер «ПСЖ» Гальтье прокомментировал травму Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о проблемах со здоровьем у форварда Лионеля Месси.
«Лео почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время первого матча с «Бенфикой». Мы все думали, что он восстановится к ответной встрече, но не получилось.
Ему намного лучше, но травма все еще беспокоит. Это может стать проблемой в столь важной игре, поэтому он решил подождать.
Посмотрим, что изменится за неделю. Есть вероятность, что он будет готов к матчу с «Марселем», – заявил Гальтье.
- В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.
- «ПСЖ» примет «Бенфику» во вторник в 22:00 мск.
- Игра с «Марселем» запланирована на воскресенье.
Источник: сайт «ПСЖ»