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    Тренер «ПСЖ» Гальтье прокомментировал травму Месси

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о проблемах со здоровьем у форварда Лионеля Месси.

    «Лео почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время первого матча с «Бенфикой». Мы все думали, что он восстановится к ответной встрече, но не получилось.

    Ему намного лучше, но травма все еще беспокоит. Это может стать проблемой в столь важной игре, поэтому он решил подождать.

    Посмотрим, что изменится за неделю. Есть вероятность, что он будет готов к матчу с «Марселем», – заявил Гальтье.

    • В этом сезоне Месси забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.
    • «ПСЖ» примет «Бенфику» во вторник в 22:00 мск.
    • Игра с «Марселем» запланирована на воскресенье.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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