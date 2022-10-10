Мостовой – о словах Заремы: «После бездарного проигрыша «Зениту» о «багаже» никто не говорил»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что в клубе остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.

«Сложно сказать, что она имеет в виду, когда говорит такое. Нужно уточнить у нее, наверное. Тут можно включить в этот багаж, например, Ваноли, Руя Виторию, который занял первое место в группе Лиги Европы, того же Тедеско. В этот багаж много чего можно отнести.

Заявление нормальное, но как его интерпретировать – вопрос. Три матча назад, когда «Спартак» бездарно проиграл «Зениту», тогда что-то о багаже никто не говорил», – сказал Мостовой.