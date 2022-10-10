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    Мостовой – о словах Заремы: «После бездарного проигрыша «Зениту» о «багаже» никто не говорил»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что в клубе остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.

    «Сложно сказать, что она имеет в виду, когда говорит такое. Нужно уточнить у нее, наверное. Тут можно включить в этот багаж, например, Ваноли, Руя Виторию, который занял первое место в группе Лиги Европы, того же Тедеско. В этот багаж много чего можно отнести.

    Заявление нормальное, но как его интерпретировать – вопрос. Три матча назад, когда «Спартак» бездарно проиграл «Зениту», тогда что-то о багаже никто не говорил», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
    • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11831

      Вомбат 30 секунд назад

      А после талантливого выигрыша у "Зенита" (с крупным счетом) два матча назад?

      0
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      Рейтинг: +1299

      moskowcity-petrv 6 минут назад

      Мостовой иди на член,дятел тупорылый, у моей кошки, больше мозгов чем у тебя

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      Рейтинг: +3808

      Питерский князь 1 час назад

      Зарему надо усыпить. Бедняга мучается, у нее бешенство.
      :)))

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      Рейтинг: +11727

      Алексей З 2 часа назад

      Клоун , она только для тебя это говорит.
      Чтобы на говно изошёл.
      После 3:0 над Зенитом , она о багаже тоже ничего не говорила.
      Тебя троллят, мудак !

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