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  • Орлов: «Натурализация Малкома и Клаудиньо – это нормально. Выяснил, что они могут играть за сборную России»

Орлов: «Натурализация Малкома и Клаудиньо – это нормально. Выяснил, что они могут играть за сборную России»

10 октября 2022, 17:27
13

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможную натурализацию бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Как относитесь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Нормально отношусь. Во всем мире это происходит — никуда не деться. Я специально просил у Егора Крецана (медиа-директор РФС – прим. Бомбардира) выяснить, могут ли Малком и Клаудиньо чисто теоретически играть за сборную России — они ведь играли за олимпийскую сборную Бразилии. Оказалось, могут.

Олимпийскую сборную хоть и курирует ФИФА, но это молодежная команда. В ФИФА сообщили, что эти двое могут играть за сборную России. Теоретически. Но их агент, например, недавно заявил, что они вообще это не обсуждали.

Неизвестно, как это все пойдет. Но бразильцы часто берут второе гражданство. Им и их семьям хорошо в России. Санкт-Петербург — не самый плохой для них город. И вообще он очень красивый!

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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Беспонтий
1665412721
выяснил ключевое слово никто кроме гены сергеевича не выяснил а он смог а можно узнать как там наш артёмка сможет за сборную турции сыграть?
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SparMos
1665412937
Дайте уже всем легионерам зенита паспорта и успокойтесь
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aaaaahhhh
1665413289
Интересно. Сборной по моему года три точно играть предстоит только со сборной Киргизии а они, то бишь "легионеры" играть за нее собрались:))). Может просто все дело в налогах????
Ответить
Andrew01
1665413939
Смешно))))) Малком и Клаудиньо играть за сборную могут, а вот сборная ни где играть не может ))))))))))
Ответить
Юрэс
1665414922
, О, ещё 2 тела на МОБИЛИЗАЦИЮ !!!
Ответить
Иван Петров 1986
1665418336
А на хрена нам такая сборная? Они то, понятно, для чего это делают, а мы ухи развесили.
Ответить
Назарян
1665418706
ну да как раз с Киргизией или с Туркменией играть......без них мы и не обыграем
Ответить
rash1959
1665420378
А для мобилизации они тоже годятся?
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шахта Заполярная
1665424253
Орлов не гони пургу. Семак, или еще кто, просто хочет сделать из сенита сборную бразилии. Этих натурализуют, купят еще, опять натурализуют и до тех пор пока в составе будут играть одни загорелые блондины, ведь в цветах синита нет черного.
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ySS
1665425973
Это нормально толко для гасклуба, можно ещё пару бразилок в состав привезти. Остальное полная лажа, и про сборную, и про налоги
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