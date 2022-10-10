Орлов: «Натурализация Малкома и Клаудиньо – это нормально. Выяснил, что они могут играть за сборную России»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможную натурализацию бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Как относитесь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Нормально отношусь. Во всем мире это происходит — никуда не деться. Я специально просил у Егора Крецана (медиа-директор РФС – прим. Бомбардира) выяснить, могут ли Малком и Клаудиньо чисто теоретически играть за сборную России — они ведь играли за олимпийскую сборную Бразилии. Оказалось, могут.

Олимпийскую сборную хоть и курирует ФИФА, но это молодежная команда. В ФИФА сообщили, что эти двое могут играть за сборную России. Теоретически. Но их агент, например, недавно заявил, что они вообще это не обсуждали.

Неизвестно, как это все пойдет. Но бразильцы часто берут второе гражданство. Им и их семьям хорошо в России. Санкт-Петербург — не самый плохой для них город. И вообще он очень красивый!