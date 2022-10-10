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    Орлов: «Натурализация Малкома и Клаудиньо – это нормально. Выяснил, что они могут играть за сборную России»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможную натурализацию бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    — Как относитесь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо?

    — Нормально отношусь. Во всем мире это происходит — никуда не деться. Я специально просил у Егора Крецана (медиа-директор РФС – прим. Бомбардира) выяснить, могут ли Малком и Клаудиньо чисто теоретически играть за сборную России — они ведь играли за олимпийскую сборную Бразилии. Оказалось, могут.

    Олимпийскую сборную хоть и курирует ФИФА, но это молодежная команда. В ФИФА сообщили, что эти двое могут играть за сборную России. Теоретически. Но их агент, например, недавно заявил, что они вообще это не обсуждали.

    Неизвестно, как это все пойдет. Но бразильцы часто берут второе гражданство. Им и их семьям хорошо в России. Санкт-Петербург — не самый плохой для них город. И вообще он очень красивый!

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11831

      Вомбат 9 минут назад

      Да, за первую сборную Бразилии они играли только товарищеские матчи. Однако натурализованному игроку надо прожить в России 5 лет, чтобы получить право играть за сборную. О каких пяти годах можно сейчас говорить? И о какой сборной? Впрочем, ни тот ни другой на гражданство пока не подавали. Все это на уровне досужих разговоров.

      0
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      Рейтинг: +5742

      rash1959 29 минут назад

      А для мобилизации они тоже годятся?

      0
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      Рейтинг: +92

      Назарян 57 минут назад

      ну да как раз с Киргизией или с Туркменией играть......без них мы и не обыграем

      0
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      Рейтинг: +3814

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А на хрена нам такая сборная? Они то, понятно, для чего это делают, а мы ухи развесили.

      0
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      Рейтинг: +17187

      paracetamol 1 час назад

      Да уж куда лучше доморощенных неумёх!

      0
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      Рейтинг: +3808

      Питерский князь 1 час назад

      Кто не понял, оба это делают, для того чтобы скастить налоги от зарплаты.

      1
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      Рейтинг: +11831

      Вомбат > Питерский князь 3 минуты назад

      Это не так. Они с самого начала карьеры в Зените являются налоговыми резидентами России. Так же как и Промес,и любой другой наш легионер. Гражданство для этого не требуется, достаточно подтвердить проживание в России в течение не менее 183 дней за последние 12 месяцев. Для этого достаточно послать в налоговую скан паспорта.

      0
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      Рейтинг: +932

      Юрэс 2 часа назад

      , О, ещё 2 тела на МОБИЛИЗАЦИЮ !!!

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      Рейтинг: +1110

      Andrew01 2 часа назад

      Смешно))))) Малком и Клаудиньо играть за сборную могут, а вот сборная ни где играть не может ))))))))))

      1
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      Рейтинг: +11727

      Алексей З 2 часа назад

      Геннадий Орлов на службе в Газпроме.
      Интересно , что вы хотели от него услышать?

      0
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      Рейтинг: +11831

      Вомбат > Алексей З 2 минуты назад

      Именно. На самом деле его зовут майор Пронин, он просто замаскировался под футбольного комментатора.

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      Рейтинг: +3390

      aaaaahhhh 2 часа назад

      Интересно. Сборной по моему года три точно играть предстоит только со сборной Киргизии а они, то бишь "легионеры" играть за нее собрались:))). Может просто все дело в налогах????

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