Смородская предложила назначить Карпина главным тренером «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренера, который должен заменить Йозефа Циннбауэра в московском клубе.

«Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — сказала Смородская.