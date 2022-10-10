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  • Смородская предложила назначить Карпина главным тренером «Локомотива»

Смородская предложила назначить Карпина главным тренером «Локомотива»

10 октября 2022, 16:59
6

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренера, который должен заменить Йозефа Циннбауэра в московском клубе.

«Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — сказала Смородская.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Карпин Валерий Смородская Ольга
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1665411018
Ну а чего ? - Два тренерства он уже совмещает, можно и третье ему подкинуть - думаю справится !!! )))
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vladimir-7
1665416945
У Смородской климакс наступил неожиданно.
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Plyash
1665421767
Оля,смени вибратор,а то свихнёшься.
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житель СПб
1665424423
Ха-ха...
Ответить
Bozigit
1665461371
Результат будет конечно
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