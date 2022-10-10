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    Смородская предложила назначить Карпина главным тренером «Локомотива»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренера, который должен заменить Йозефа Циннбауэра в московском клубе.

    «Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — сказала Смородская.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19258

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Ну а чего ? - Два тренерства он уже совмещает, можно и третье ему подкинуть - думаю справится !!! )))

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