Смородская предложила назначить Карпина главным тренером «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренера, который должен заменить Йозефа Циннбауэра в московском клубе.
«Считаю, что главным тренером должен быть не Семин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — сказала Смородская.
- Сообщалось, что на пост тренера «Локо» претендуют Юрий Семин, Андрей Талалаев и Сергей Юран.
- Накануне клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»