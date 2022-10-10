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    Смородская – о Юране: «Неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так?»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что Юрий Семин, Андрей Талалаев и Сергей Юран претендуют на пост главного тренера московского клуба.

    «Из названных кандидатов, на мой взгляд, ни один не подходит. Я вчера посмотрела интервью Юрана и подумала: неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так? Ну, если вы этого не видите, я ничем помочь вам не могу.

    Талалаев — тоже абсолютно не вариант, он все клубы в РПЛ поменял, только в «Локомотиве» не работал, везде побывал уже. Семин — это уже в прошлом, сейчас он ничего не исправит.

    Что касается Черевченко, то я не знаю, справится ли он с такой сложной ситуацией. Сложно сказать. На самом деле, не обязательно искать только российского специалиста. Можно назначить хорошего крепкого иностранного тренера. В «Спартаке» же Абаскаль нормально работает. Вполне современный футбол ставит, молодец.

    Просто те, кого «Локомотив» находил раньше, — это просто кошмар какой-то. Нужно, чтобы поиском занимались другие люди. Тогда таких проблем не будет», — сказала Смородская.

    • Накануне клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5555

      ySS 14 минут назад

      Оля - "горбачев" Локомотива

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      Рейтинг: +47

      яиссор 57 минут назад

      Юран в Локо - это может быть прям легендарно. Или нет. Но очень бы хотелось посмотреть

      0
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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      Рейтинг: +20144

      derrik2000 1 час назад

      Ну, смородина - и это все знают - феномен: на три метра под землю видит! ))
      А ничё так, что именно "эффективный манагер" смородина стала УСИЛЕННО, "по-научному", так сказать, разваливать Локомотив???

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