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  • Смородская – о Юране: «Неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так?»

Смородская – о Юране: «Неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так?»

10 октября 2022, 15:15
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что Юрий Семин, Андрей Талалаев и Сергей Юран претендуют на пост главного тренера московского клуба.

«Из названных кандидатов, на мой взгляд, ни один не подходит. Я вчера посмотрела интервью Юрана и подумала: неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так? Ну, если вы этого не видите, я ничем помочь вам не могу.

Талалаев — тоже абсолютно не вариант, он все клубы в РПЛ поменял, только в «Локомотиве» не работал, везде побывал уже. Семин — это уже в прошлом, сейчас он ничего не исправит.

Что касается Черевченко, то я не знаю, справится ли он с такой сложной ситуацией. Сложно сказать. На самом деле, не обязательно искать только российского специалиста. Можно назначить хорошего крепкого иностранного тренера. В «Спартаке» же Абаскаль нормально работает. Вполне современный футбол ставит, молодец.

Просто те, кого «Локомотив» находил раньше, — это просто кошмар какой-то. Нужно, чтобы поиском занимались другие люди. Тогда таких проблем не будет», — сказала Смородская.

  • Накануне клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Юран Сергей Смородская Ольга
Комментарии (6)
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derrik2000
1665404897
Ну, смородина - и это все знают - феномен: на три метра под землю видит! )) А ничё так, что именно "эффективный манагер" смородина стала УСИЛЕННО, "по-научному", так сказать, разваливать Локомотив???
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ySS
1665410271
Оля - "горбачев" Локомотива
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gunstilzit
1665412064
По поводу Юрана и Талалаева она права. Нужен тренер,а не эти "Сегодня здесь-Завтра там".
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