Смородская – о Юране: «Неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что Юрий Семин, Андрей Талалаев и Сергей Юран претендуют на пост главного тренера московского клуба.

«Из названных кандидатов, на мой взгляд, ни один не подходит. Я вчера посмотрела интервью Юрана и подумала: неужели кто-нибудь возьмет его на работу? Что с ним не так? Ну, если вы этого не видите, я ничем помочь вам не могу.

Талалаев — тоже абсолютно не вариант, он все клубы в РПЛ поменял, только в «Локомотиве» не работал, везде побывал уже. Семин — это уже в прошлом, сейчас он ничего не исправит.

Что касается Черевченко, то я не знаю, справится ли он с такой сложной ситуацией. Сложно сказать. На самом деле, не обязательно искать только российского специалиста. Можно назначить хорошего крепкого иностранного тренера. В «Спартаке» же Абаскаль нормально работает. Вполне современный футбол ставит, молодец.

Просто те, кого «Локомотив» находил раньше, — это просто кошмар какой-то. Нужно, чтобы поиском занимались другие люди. Тогда таких проблем не будет», — сказала Смородская.