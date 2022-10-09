Стало известно, кто лоббирует Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива» и кто выступает против

В «Локомотиве» обсуждают возможное назначение Бориса Ротенберга на пост спортивного директора. Однако против этой кандидатуры выступает глава совета директоров Александр Плутник.

Тем не менее, нежелание Плутника назначать Ротенберга не означает, что экс-игрок не займет должность. Его лоббирует отец – Борис Ротенберг-старший, который знаком с главой «РЖД» Олегом Белозеровым.

В случае ухода Плутника на пост главы совета директоров «Локомотива» рассматривается бывший чиновник Министерства спорта РФ Юрий Нагорных.

Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

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