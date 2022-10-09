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    Стало известно, кто лоббирует Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива» и кто выступает против

    В «Локомотиве» обсуждают возможное назначение Бориса Ротенберга на пост спортивного директора. Однако против этой кандидатуры выступает глава совета директоров Александр Плутник.

    Тем не менее, нежелание Плутника назначать Ротенберга не означает, что экс-игрок не займет должность. Его лоббирует отец – Борис Ротенберг-старший, который знаком с главой «РЖД» Олегом Белозеровым.

    В случае ухода Плутника на пост главы совета директоров «Локомотива» рассматривается бывший чиновник Министерства спорта РФ Юрий Нагорных.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +823

      Rabinovi_ch 21 минуту назад

      Гражданин Плутник, плоды вашей работы видны. Вас на выход!

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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан 36 минут назад

      В схватке плутника и роттенбергов я бы на плутника не поставил.

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