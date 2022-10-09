«Спартак» и «Крылья» назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, Классен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняев, Рахманович, Глушенков.
Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 14:00 по Москве.
Источник: телеграм-канал «Спартака»