Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» и «Крылья» назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, Классен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.

    Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 14:00 по Москве.

    Новости по теме
    «Спартак» пропустил от «Крыльев Советов» на шестой минуте 2
    Мележиков: «Казарцев на матче с «Крыльями»? Каждый судья может ошибаться»
    Стало известно, почему Игнатов не сыграет с «Крыльями Советов»
    Источник: телеграм-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7499

      BarStep 50 минут назад

      Ну что,
      сегодня вся страна за Крылья?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6172

      Беспонтий 1 час назад

      пошла инфа
      хватай добычу
      пиняев и дзеньковски в запасе(на европу)
      не дай бог крошка от газона залетит

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11