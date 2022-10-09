Смородская: «Локомотиву» надо еще и Леонченко с Плутником уволить»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская одобряет последние увольнения в клубе.

«Сколько я про это говорю? Больше полугода. А [генерального директора] Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и [председателя совета директоров] Александра Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно», – сказала Смородская.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром