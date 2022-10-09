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  • Смородская: «Локомотиву» надо еще и Леонченко с Плутником уволить»

Смородская: «Локомотиву» надо еще и Леонченко с Плутником уволить»

9 октября 2022, 10:56
10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская одобряет последние увольнения в клубе.

«Сколько я про это говорю? Больше полугода. А [генерального директора] Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и [председателя совета директоров] Александра Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно», – сказала Смородская.

  • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
  • Команда идет в РПЛ 14-й.
  • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (10)
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semm
1665303655
Пока коммерсанты будут рулить футболом ничего не изменить! БЛ... Локомотив убить - это же нужно суметь! Как так то! ******* ГРЁБАНЫЕ
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Красногорск_Фан
1665303748
Для них в аду в любом случае уже подготовлен отдельный котел. На троих с тетей Олей )))
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Ziklop
1665306328
Оля знает всех мошенников в лицо, сама вырастила.
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balam
1665306622
этим орлам паяльник в анал и на детектор.хотя и так все понятно
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vladimir-7
1665307351
Этих двоих не только уволить, но и отправить на каторгу в Воркуту за мошенничество с государственными деньгами.
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