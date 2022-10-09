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    Смородская: «Локомотиву» надо еще и Леонченко с Плутником уволить»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская одобряет последние увольнения в клубе.

    «Сколько я про это говорю? Больше полугода. А [генерального директора] Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и [председателя совета директоров] Александра Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно», – сказала Смородская.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5770

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      Для них в аду в любом случае уже подготовлен отдельный котел. На троих с тетей Олей )))

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      Рейтинг: +534

      semm 37 минут назад

      Пока коммерсанты будут рулить футболом ничего не изменить! БЛ... Локомотив убить - это же нужно суметь! Как так то! ******* ГРЁБАНЫЕ

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