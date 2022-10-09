В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять Йокановичу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Славишу Йокановича.

«Основной момент – совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время.

Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок», – сказал Пивоваров.