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  • В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять Йокановичу

В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять Йокановичу

9 октября 2022, 01:12
2

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Славишу Йокановича.

«Основной момент – совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время.

Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок», – сказал Пивоваров.

  • Серб принял «Динамо» летом.
  • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
  • У команды 4 матча подряд без побед.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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neim
1665268964
Будете как в Локомотиве доверять, до упора, пока команда в нижнюю часть таблицы не скатится ? Это может произойти давольно быстро, еще пара поражений и привет соседство с Факелом и Уралом, а вот выбираться оттуда ой как не просто будет.
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zigbert
1665299152
Неудовлетворительные результаты команды всегда приводят к потере "психологии победителя". Но по сравнению с прошлым сезоном изменения в составе, особенно в обороне, не могли не сказаться на игре Динамо. Трудно сказать поможет ли смена тренера улучшить игру команды? Новый тренер придет со своим видением футбола, со своими взглядами на игру. Иногда это сразу же придает команде новый импульс. Конечно если сразу же найти сильного и грамотного тренера то для любой команды это было бы пределом мечтаний. Но где его найти?
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