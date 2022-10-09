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    В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять Йокановичу

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Славишу Йокановича.

    «Основной момент — совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время.

    Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок», – сказал Пивоваров.

    • Серб принял «Динамо» летом.
    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • У команды 4 матча подряд без побед.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5065

      neim 19 минут назад

      Будете как в Локомотиве доверять, до упора, пока команда в нижнюю часть таблицы не скатится ?
      Это может произойти давольно быстро, еще пара поражений и привет соседство с Факелом и Уралом, а вот выбираться оттуда ой как не просто будет.

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