В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять Йокановичу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб не планирует увольнять главного тренера Славишу Йокановича.
«Основной момент – совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время.
Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок», – сказал Пивоваров.
- Серб принял «Динамо» летом.
- «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
- У команды 4 матча подряд без побед.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»