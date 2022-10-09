Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Селюк: «Ротенберг готов прийти на пост спортивного директора «Локомотива» и улучшить результаты»

    Агент экс-игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк надеется, что его клиента назначат спортивным директором клуба. Такой вариант планируется.

    — Есть ли вероятность, что вместо Цорна будет назначен Борис Ротенберг?

    — Это решает не Боря, а руководство «РЖД». Он готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице. У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово.

    • Планируется, что Ротеберг станет спортивным директором, а главным тренером – Юрий Семин.
    • «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Москвичи идут в таблице РПЛ 14-ми.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Зенит» потерял очки в Воронеже, «Локо» крупно проиграл «Сочи», ЦСКА и «Динамо» обменялись голами
    Пименов назвал «Локомотив» безвольной командой
    Булыкин: «Для «Локомотива» позор быть в зоне стыков»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11