Селюк: «Ротенберг готов прийти на пост спортивного директора «Локомотива» и улучшить результаты»

Агент экс-игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк надеется, что его клиента назначат спортивным директором клуба. Такой вариант планируется.

– Есть ли вероятность, что вместо Цорна будет назначен Борис Ротенберг?

– Это решает не Боря, а руководство «РЖД». Он готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице. У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово.