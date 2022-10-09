Селюк: «Ротенберг готов прийти на пост спортивного директора «Локомотива» и улучшить результаты»

Агент экс-игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк надеется, что его клиента назначат спортивным директором клуба. Такой вариант планируется.
— Есть ли вероятность, что вместо Цорна будет назначен Борис Ротенберг?
— Это решает не Боря, а руководство «РЖД». Он готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице. У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово.
- Планируется, что Ротеберг станет спортивным директором, а главным тренером – Юрий Семин.
- «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Москвичи идут в таблице РПЛ 14-ми.