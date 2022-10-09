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    Кокорин: «Чувствую, что форма ко мне возвращается»

    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ощущает собственный прогресс.

    «У главного тренера Алексея Шпилевского философия такая: при обороне отрабатывают все, максимальная интенсивность. Для такой игры нужна хорошая «физика». Я чувствую, что форма ко мне возвращается через матчи. Можно очень хорошо и долго тренироваться, но настоящий футбол – только в официальных матчах», – сказал Кокорин.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • Летом игрок должен вернуться в Италию.

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    Источник: «Чемпионат»

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