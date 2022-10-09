Кокорин: «Чувствую, что форма ко мне возвращается»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ощущает собственный прогресс.

«У главного тренера Алексея Шпилевского философия такая: при обороне отрабатывают все, максимальная интенсивность. Для такой игры нужна хорошая «физика». Я чувствую, что форма ко мне возвращается через матчи. Можно очень хорошо и долго тренироваться, но настоящий футбол – только в официальных матчах», – сказал Кокорин.