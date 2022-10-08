Агент Селюк: «Надеюсь, Ротенберг станет спортивным директором «Локомотива». Кто, если не он?»

Агент экс-игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк надеется, что его клиента назначат спортивным директором клуба. Такой вариант планируется.

«Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», они сегодня напьются от счастья. Я надеюсь, что Боря Ротенберг будет спортивным директором, освободилась кандидатура. Если не Боря, кто ещe? Нужен Боря, он там всех знает, со многими играл. Он должен быть фаворитом на пост спортивного директора.

Связывались ли с Ротенбергом? Каким образом, если уволили их только что? Свяжутся завтра, наверное, не будут же в субботу ночью», – сказал Селюк.