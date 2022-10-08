Глава Медиалиги: «Мы обсуждали с Савиным создание «Красавы-медиа». Тренировать должен был Хиддинк»

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в турнире могла появиться команда Евгения Савина.

«Еще до 24 февраля мы обсуждали с Женей Савиным создание под МФЛ команды «Красава-медиа». В состав вошли бы партнеры Савина по молодежной сборной России – той самой, что в 2006-м обыграла португальцев 4:1.

Тренировать должен был Гус Хиддинк, Савин успел с ним договориться. Потом Женя покинул Россию, и история с медийной командой автоматически закончилась.

Но у нас с Женей остался неразрешенный вопрос. Еще до видео с украинскими игроками он провел нашу пресс-конференцию, и я оказался перед непростым выбором: выложить ее или нет?

Были сомнения: позиция Жени расходилась с позицией государства, и я решил не поджигать и без того сложную общественную ситуацию. Поэтому выложил только нарезки той конференции.

В итоге февральские события не помешали нам запуститься. Мы ушли в минус по деньгам, но сгенерировали такой зрительский интерес, что второй сезон должен принести прибыль», – написал Осипов в своем блоге на Sports.ru.