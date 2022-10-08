Макеев высказался о перспективах «Спартака» после ухода Федуна

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев назвал условие, при котором московская команда будет оставаться конкурентоспособной.

– Нравится нынешний «Спартак»?

– Да, сейчас очень неплохо выглядит, комбинационный футбол показывает. В целом, считаю, команда движется в правильном направлении.

– Как отреагировали на уход Леонида Федуна из клуба?

– Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял.

Думаю, что Леонид Арнольдович всe обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

– У вас есть какие-то особые личные воспоминания о нем?

– После матчей победных он в раздевалку заходил... Но чего-то яркого не могу рассказать.

– Что теперь будет со «Спартаком»?

– Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» – это бренд. На него ходят болельщики.

С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места.