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    Макеев высказался о перспективах «Спартака» после ухода Федуна

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев назвал условие, при котором московская команда будет оставаться конкурентоспособной.

    – Нравится нынешний «Спартак»?

    – Да, сейчас очень неплохо выглядит, комбинационный футбол показывает. В целом, считаю, команда движется в правильном направлении.

    – Как отреагировали на уход Леонида Федуна из клуба?

    – Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял.

    Думаю, что Леонид Арнольдович всe обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

    – У вас есть какие-то особые личные воспоминания о нем?

    – После матчей победных он в раздевалку заходил... Но чего-то яркого не могу рассказать.

    – Что теперь будет со «Спартаком»?

    – Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» – это бренд. На него ходят болельщики.

    С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Известия»

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