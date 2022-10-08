Макеев высказался о перспективах «Спартака» после ухода Федуна

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев назвал условие, при котором московская команда будет оставаться конкурентоспособной.
– Нравится нынешний «Спартак»?
– Да, сейчас очень неплохо выглядит, комбинационный футбол показывает. В целом, считаю, команда движется в правильном направлении.
– Как отреагировали на уход Леонида Федуна из клуба?
– Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял.
Думаю, что Леонид Арнольдович всe обдумал. Это решение, которое мы должны принять.
– У вас есть какие-то особые личные воспоминания о нем?
– После матчей победных он в раздевалку заходил... Но чего-то яркого не могу рассказать.
– Что теперь будет со «Спартаком»?
– Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» – это бренд. На него ходят болельщики.
С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.