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    «Все такие извращенцы, ездят на дорогих машинах с проститутками». Быстров – об имидже российских футболистов

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о влиянии соцсетей на имидж футболистов.

    «У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают.

    Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее.

    Один человек спалился – все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5844

      subbotaspartak 51 минуту назад

      Ну спалился Вовик, ну бывает, а так ты всегда на дешёвой машине и с женой

      0
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      Рейтинг: +1626

      vmonomah17 1 час назад

      Не с проститутками, а с кальянами перед ответным стыком со словенией к чм 2010

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2662

      фанат джигурды 1 час назад

      "Заходили проститутки, а выходили фанатки сборной России!" (С)

      1
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      Рейтинг: +11007

      alex1951 2 часа назад

      Пусть поживут....пока...
      Машины ,Минобороны заберет..
      Проституток санитарами в Украину....
      Футболисты? А чё футболисты ,они все блатные,все у них схвачено ,за все заплачено....
      Жизсть - это праздник ,на который они приглашены))))

      1
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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 2 часа назад

      Т.е. ты пока не спалился получается? ))

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      Рейтинг: +6084

      Беспонтий 2 часа назад

      "Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и .."
      на рыбалку

      3
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      Рейтинг: +17171

      paracetamol 2 часа назад

      А чё, не ездят?

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