«Все такие извращенцы, ездят на дорогих машинах с проститутками». Быстров – об имидже российских футболистов

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о влиянии соцсетей на имидж футболистов.

«У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают.

Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее.

Один человек спалился – все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» – сказал Быстров.