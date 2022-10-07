«Все такие извращенцы, ездят на дорогих машинах с проститутками». Быстров – об имидже российских футболистов

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о влиянии соцсетей на имидж футболистов.
«У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают.
Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее.
Один человек спалился – все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» – сказал Быстров.
- 38-летний Быстров закончил карьеру в 2018 году.
- Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Анжи» и «Тосно».
Источник: «Матч ТВ»