Тренер «Ариса» рассказал, есть ли у Кокорина лишний вес

Помощник главного тренера «Ариса» Виталий Астафьев высказался о нападающем Александре Кокорине.
«Я бы не говорил о критических лишних килограммах или что Кокорин не следил за собой. Его не надо было в этом плане реанимировать. Начал, конечно, с индивидуальных занятий, потом уже в перешел в общую группу.
Главное, что Саша сфокусирован на футболе — видно, голова другими заботами не загружена.
Он соскучился по большому футболу и хочет продолжать карьеру на хорошем уровне. Его ведь брали не только из-за имени. В первую очередь он классный футболист. С первой тренировки, а потом и с первой игры Кокорин показал, что полезен.
Он не растерял скиллы и все также остается большим мастером», — сказал Астафьев.
- В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
Источник: Sport24