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    Тренер «Ариса» рассказал, есть ли у Кокорина лишний вес

    Помощник главного тренера «Ариса» Виталий Астафьев высказался о нападающем Александре Кокорине.

    «Я бы не говорил о критических лишних килограммах или что Кокорин не следил за собой. Его не надо было в этом плане реанимировать. Начал, конечно, с индивидуальных занятий, потом уже в перешел в общую группу.

    Главное, что Саша сфокусирован на футболе — видно, голова другими заботами не загружена.

    Он соскучился по большому футболу и хочет продолжать карьеру на хорошем уровне. Его ведь брали не только из-за имени. В первую очередь он классный футболист. С первой тренировки, а потом и с первой игры Кокорин показал, что полезен.

    Он не растерял скиллы и все также остается большим мастером», — сказал Астафьев.

    • В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +587

      Fialet 54 минуты назад

      Так вот почему его туда взяли, там помощник главного тренера русский. Нашёл себе собутыльника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6067

      Беспонтий 2 часа назад

      какие килограммы? саня чистый аки агнец
      ни грамма в нос ни сантиметра в ж.пу

      1
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