Тренер «Ариса» рассказал, есть ли у Кокорина лишний вес

Помощник главного тренера «Ариса» Виталий Астафьев высказался о нападающем Александре Кокорине.

«Я бы не говорил о критических лишних килограммах или что Кокорин не следил за собой. Его не надо было в этом плане реанимировать. Начал, конечно, с индивидуальных занятий, потом уже в перешел в общую группу.

Главное, что Саша сфокусирован на футболе — видно, голова другими заботами не загружена.

Он соскучился по большому футболу и хочет продолжать карьеру на хорошем уровне. Его ведь брали не только из-за имени. В первую очередь он классный футболист. С первой тренировки, а потом и с первой игры Кокорин показал, что полезен.

Он не растерял скиллы и все также остается большим мастером», — сказал Астафьев.