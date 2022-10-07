Партнер Кокорина по «Арису» охарактеризовал россиянина двумя словами

Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке рассказал о первых впечатлениях от нападающего Александра Кокорина.

«Саша быстро влился в коллектив, потому всегда на позитиве — никакой звездности нет. Когда он приехал, я не знал, что ожидать. Кокорин — большое имя в футболе. Уже после первой встречи я понял: пацан хороший.

Саша улыбался, постоянно шутил. Мне нравится, что он общается практически с каждым игроком», — сказал Сзоке.