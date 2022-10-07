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    Партнер Кокорина по «Арису» охарактеризовал россиянина двумя словами

    Полузащитник «Ариса» Юлиус Сзоке рассказал о первых впечатлениях от нападающего Александра Кокорина.

    «Саша быстро влился в коллектив, потому всегда на позитиве — никакой звездности нет. Когда он приехал, я не знал, что ожидать. Кокорин — большое имя в футболе. Уже после первой встречи я понял: пацан хороший.

    Саша улыбался, постоянно шутил. Мне нравится, что он общается практически с каждым игроком», — сказал Сзоке.

    • В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: Sport24

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