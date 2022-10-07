Промес – о 3:0 с «Зенитом»: «Спартак» наконец-то преодолел этот барьер»

выиграть один раз - слишком мало. А постоянно играть на таком кураже у Спартака против Зенита не получится.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил победу над «Локомотивом» (1:0) в РПЛ и «Зенитом» (3:0) в Кубке России.
«Это были важные победы. Первое победное дерби в сезоне. Домашний матч с «Локомотивом» нам удался.
А на кубковую игру с «Зенитом» настрой был особенный, ведь мы очень давно не обыгрывали этого соперника. Наконец, этот барьер преодолeн. Яркая победа со счeтом 3:0 получилась заслуженной.
Игра с «Зенитом» – это нечто особенное. Жаль, что мы встречались не в чемпионате, но у нас ещe будет шанс это повторить», – сказал Промес.