Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» от «Бетиса» в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги проигранного матча группового этапа Лиги Европы против «Бетиса».
«Соперник был техничнее нас, особенно в первом тайме. Но у нас было больше голевых моментов. Поэтому нелегко принять поражение.
Я считаю, что ничья была бы более справедливым результатом. Теперь наша задача – занять второе место в группе», – сказал Моуринью.
- «Рома» дома уступила «Бетису» со счетом 1:2.
- Испанцы лидируют в группе ЛЕ с 9 очками в 3 турах.
- Итальянцы идут 3-ми с 3 баллами, уступая «Бетису» и «Лудогорцу».
Источник: сайт УЕФА