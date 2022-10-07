Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» от «Бетиса» в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги проигранного матча группового этапа Лиги Европы против «Бетиса».

«Соперник был техничнее нас, особенно в первом тайме. Но у нас было больше голевых моментов. Поэтому нелегко принять поражение.

Я считаю, что ничья была бы более справедливым результатом. Теперь наша задача – занять второе место в группе», – сказал Моуринью.