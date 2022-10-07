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    Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» от «Бетиса» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги проигранного матча группового этапа Лиги Европы против «Бетиса».

    «Соперник был техничнее нас, особенно в первом тайме. Но у нас было больше голевых моментов. Поэтому нелегко принять поражение.

    Я считаю, что ничья была бы более справедливым результатом. Теперь наша задача – занять второе место в группе», – сказал Моуринью.

    • «Рома» дома уступила «Бетису» со счетом 1:2.
    • Испанцы лидируют в группе ЛЕ с 9 очками в 3 турах.
    • Итальянцы идут 3-ми с 3 баллами, уступая «Бетису» и «Лудогорцу».

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    Источник: сайт УЕФА

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