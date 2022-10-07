Фигуристка Щербакова назвала клуб РПЛ, за который болеет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова является болельщицей «Спартака».

– Мы вас дважды видели на домашних матчах «Спартака». Вы болеете за красно-белых или вас пригласили?

– Да, меня пригласили, и я болею за «Спартак». Все вместе!

– Как это случилось?

– Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак» – «Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду.

Меня пригласили, я с удовольствием согласилась!