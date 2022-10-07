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    Фигуристка Щербакова назвала клуб РПЛ, за который болеет

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова является болельщицей «Спартака».

    – Мы вас дважды видели на домашних матчах «Спартака». Вы болеете за красно-белых или вас пригласили?

    – Да, меня пригласили, и я болею за «Спартак». Все вместе!

    – Как это случилось?

    – Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак»«Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду.

    Меня пригласили, я с удовольствием согласилась!

    • «Спартак» набрал 22 очка в 11 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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