Боссы «Динамо» сообщили Йокановичу, что не собираются его увольнять («РБ Спорт»)

Руководство «Динамо» выразило доверие главному тренеру луба Славише Йокановичу.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию.

Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов и отставки избежать не удастся», – сообщил «РБ Спорт» источник из окружения Йокановича.