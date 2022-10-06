Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Боссы «Динамо» сообщили Йокановичу, что не собираются его увольнять («РБ Спорт»)

    Руководство «Динамо» выразило доверие главному тренеру луба Славише Йокановичу.

    «У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию.

    Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов и отставки избежать не удастся», – сообщил «РБ Спорт» источник из окружения Йокановича.

    • «Динамо» набрало 16 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
    • В группе Кубка москвичи взяли 4 балла из 9 возможных и занимают 3-ю строчку после «Ахмата» и «Ростова».

    Новости по теме
    Орещук: «Если увольнять Йокановича, то покинуть «Динамо» должен и Бувач»
    Силкин: «Йоканович не справляется со своей работой в «Динамо»
    Газзаев: «Йоканович не справляется со своими обязанностями. Его назначение в «Динамо» – ошибка» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1458

      jek718875 48 минут назад

      Вещует моё Робкое сердце, скоро там будет С.Юран

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +723

      Solist345345 1 час назад

      У нас наши "горе-руководители" не умеют ждать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11