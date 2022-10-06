Боссы «Динамо» сообщили Йокановичу, что не собираются его увольнять («РБ Спорт»)

Руководство «Динамо» выразило доверие главному тренеру луба Славише Йокановичу.
«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию.
Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов и отставки избежать не удастся», – сообщил «РБ Спорт» источник из окружения Йокановича.
- «Динамо» набрало 16 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
- В группе Кубка москвичи взяли 4 балла из 9 возможных и занимают 3-ю строчку после «Ахмата» и «Ростова».
Источник: «РБ Спорт»