Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Это неуважение ко всем!»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку.

    «Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещe? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своe мнение. От своих слов не отказываюсь.

    То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!

    Будут ли Слуцкого воспринимать всерьeз после «Рубина»? Его всерьeз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошeл футбольную школу, всерьeз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал Мостовой.

    • «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
    • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

    Новости по теме
    «Любой нормальный тренер на его месте сказал бы: «Извините, я обосрался». Совести у него нет». Мостовой – о Слуцком 12
    Губерниев: «Рубин» надо переименовать в ФК «Мазохизм» 1
    «Тебе дают работать, несмотря на разгромные поражения. Мечта». Ринат Билялетдинов – о Слуцком 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2161

      serglider 36 минут назад

      В другой стороны зачем Рубину этот кубковый турнир? Понятно, что с этим составом футболистов Рубину в этом турнире ничего не светит! Обидно, что проиграли аутсайдеру ФНЛ, был бы клуб повыше рангом, так вообще вопросов к Слуцкому не было. Я видел его интервью, после этого матча. Веселый такой Слуцкий, улыбался... хвалил соперников... восторгался красотой забитого гола в ворота Рубина))) Весь такой на позитиве. Теперь можно прочно сосредоточиться на главной задаче Рубина на сезон - выход в РПЛ! Команда, по сути, строится с нуля, наигрывается состав, особых звезд в Рубине нет... Можно конечно предъявить претензии к Слуцкому, что можно было бы быстрее и лучше ставить игру команды, но... полно примеров когда увольняют тренера и становится только

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      serglider > serglider 36 минут назад

      хуже! Мостовой, я так думаю, сам тренировать Рубин в случае отставки Слуцкого не собирается. А эта канитель, после отставки Бердыева, с тренерской чехардой и сползанием клуба в низ продолжается который год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1725

      gor77 1 час назад

      Видимо, «Письмо четырнадцати» не отпускает этого "специалиста по тренерам".))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Мостовой метит на место Слуцкого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24682

      bset 1 час назад

      Слуцкий нашел смелость продолжить тренировать клуб в ФНЛ. А ты ссышься куда-то ниже РПЛ опускаться для старта своей тренерской карьеры. Пока мужики работают, ты так и будешь как кисейная барышня ждать предложение от топ-клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1288

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Зенит тоже спартаку продул, Семака никто на лыжи не ставит:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      яиссор 1 час назад

      В чем не уважение-то? Рубин выйдет в рпл с 1 места и с отрывом. А в кубке молодежь играла, так как основе в Хабаровск лететь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11