Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Это неуважение ко всем!»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку.

«Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещe? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своe мнение. От своих слов не отказываюсь.

То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!

Будут ли Слуцкого воспринимать всерьeз после «Рубина»? Его всерьeз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошeл футбольную школу, всерьeз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал Мостовой.