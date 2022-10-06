Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из «Рубина». Это неуважение ко всем!»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку.
«Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещe? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своe мнение. От своих слов не отказываюсь.
То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!
Будут ли Слуцкого воспринимать всерьeз после «Рубина»? Его всерьeз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошeл футбольную школу, всерьeз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал Мостовой.
- «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
- Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
- «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.
Источник: «Чемпионат»