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    Дюков отреагировал на присоединение Украины к заявке на проведение ЧМ-2030

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

    «Это их право. Заявка требует изучения, но если дать экспресс‑анализ, то на данный момент я не вижу какой‑то коммерческой и маркетинговой логики, логистической синергии от такой заявки.

    Мне кажется, первоначальная заявка Испании и Португалии была достаточно сильной и присоединение третьей стороны не сделает ее сильнее.

    Кроме политики я в этом ничего не вижу», – заявил Дюков.

    • В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
    • В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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    Источник: «Матч ТВ»

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