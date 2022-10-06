Дюков отреагировал на присоединение Украины к заявке на проведение ЧМ-2030

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
«Это их право. Заявка требует изучения, но если дать экспресс‑анализ, то на данный момент я не вижу какой‑то коммерческой и маркетинговой логики, логистической синергии от такой заявки.
Мне кажется, первоначальная заявка Испании и Португалии была достаточно сильной и присоединение третьей стороны не сделает ее сильнее.
Кроме политики я в этом ничего не вижу», – заявил Дюков.
- В ноябре-декабре в Катаре пройдет ЧМ-2022.
- В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
Источник: «Матч ТВ»