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    Орлов: «Что будет со «Спартаком», если Промес получит травму?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

    — Сейчас самый сильный «Спартак» с момента чемпионства в 2017-м году?

    — Похоже, что да. Но подождите — давайте посмотрим на дистанции. А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке — это не очень хорошо. Новое руководство «Спартака» должно зимой укрепить команду.

    Но в то же время «Спартак» и сам сейчас воодушевлен, как и его болельщики. Он сейчас делит 3-4 место. А было-то 11-е. Поэтому прогресс налицо.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +219

      SparMos 11 минут назад

      сам ответил на свой опрос,в Спартаке один легионер в поле,остальные все россияне,а что будет с зенитом если не будет всех легионеров? Вся игра зенита держится на легионерах

      0
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      Рейтинг: +230

      НикКин 17 минут назад

      Дядь ты дурак другой игрок будет играть

      0
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      Рейтинг: +228

      Эном айс 18 минут назад

      Клуб "закадычных друзей "ГСО начал своё пленарное совещание...

      2
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      Рейтинг: +15755

      NewLife 18 минут назад

      C составом есть трудности, но Абаскаль сделал все возможное. Возлагаю надежды на то, что найдут опорника на замену Умярову, вернется Витя и заиграет на подмену Промесу Зиньковский.

      1
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      Рейтинг: +769

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      Интересно что будет с зинитом твоим, Гена.....если уйдёт хотя бы один Барриос....пока на нём у вас всё и держится

      2
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      Рейтинг: +4345

      mopecekca 23 минуты назад

      орлов о Спартаке говорит больше, чем о зените. Скрытый глор?

      1
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      Рейтинг: +24671

      bset 25 минут назад

      А когда держится на двух бразильцах, то ничего страшного))

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      Рейтинг: +963

      шахта Заполярная 28 минут назад

      Геннадий у меня встречный вопрос, а что будет с зенитом если ведущие бразилы получат травму, или бариус

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      Рейтинг: +1309

      Freyd 44 минуты назад

      Будем смотреть зимнее трансферное окно.И очень внимательно прислушиваться к Орлову.

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      Рейтинг: +32931

      oyabun 47 минут назад

      Замечание верное. Но мы и сами знаем, что состав у нас недоукомплектован. Жмотство руководства - что тут поделать?

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