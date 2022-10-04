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  • Мостовой: «Отказался бы возглавить «Зенит-2». Мой уровень – РПЛ»

Мостовой: «Отказался бы возглавить «Зенит-2». Мой уровень – РПЛ»

4 октября 2022, 18:26
9

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать «Зенит-2».

«Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.

Мне не 30 и не 40 лет. Я что, играл 20 лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности.

Конечно, мой уровень – клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен», – сказал Мостовой.

  • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
  • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
  • Мостовой сейчас возглавляет команду Медиалиги Fight Nights.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Жорик кекс обжорик
1664897748
Гляди какой жулик, перебирать харчами будет...
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derrik2000
1664897839
Саша опять народ потешает и не нужно на него некоторым злиться. Он сам прекрасно понимает, что тренер из него никакущий, а эти разговоры... "Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать «Зенит-2»." Херню не спрашивают пусть журналюги, тогда и он не будет над ними стебаться.
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Эном айс
1664899815
Игра престолов. Game of Thrones RPG.Уровень- Ёпнутый Царь.
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R_a_i_n
1664900937
Уровень Мостового это Питерский Зенит! Там он много рекордов возьмет и выиграет кучу титулов. Сережа не даст соврать!
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Lilipyt
1664902283
ФНЛ не его уровень, но вот медиа лига тут прям его дом
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Persona_non_Grata
1664905996
Правильно, не царское это дело - в Зените-2 ковыряться !!! )))
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