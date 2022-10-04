Мостовой: «Отказался бы возглавить «Зенит-2». Мой уровень – РПЛ»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать «Зенит-2».
«Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.
Мне не 30 и не 40 лет. Я что, играл 20 лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности.
Конечно, мой уровень – клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен», – сказал Мостовой.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
- Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
- Мостовой сейчас возглавляет команду Медиалиги Fight Nights.
Источник: Sport24