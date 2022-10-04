Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Отказался бы возглавить «Зенит-2». Мой уровень – РПЛ»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать «Зенит-2».

    «Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.

    Мне не 30 и не 40 лет. Я что, играл 20 лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности.

    Конечно, мой уровень – клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен», – сказал Мостовой.

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
    • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
    • Мостовой сейчас возглавляет команду Медиалиги Fight Nights.

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, чего не хватает «Динамо» в этом сезоне 4
    Мостовой прокомментировал свое первое поражение в тренерской карьере
    Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      Lilipyt 27 секунд назад

      ФНЛ не его уровень, но вот медиа лига тут прям его дом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10247

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Уровень Мостового это Питерский Зенит! Там он много рекордов возьмет и выиграет кучу титулов. Сережа не даст соврать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24667

      bset 23 минуты назад

      Футболист хороший был, спору нет. Но как тренер ты кто? Тебя же никто не знает. Футбольные заслуги в тренерскую карьеру не запихнешь, если ты не Зидан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Эном айс 41 минуту назад

      Игра престолов. Game of Thrones RPG.Уровень- Ёпнутый Царь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69373

      insider_retro 46 минут назад

      Уровень...
      Это даже не самооценка...
      Скорее, - завышенное самомнение...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11671

      Алексей З 1 час назад

      Мостовой актёр.
      Он чётко исполняет свою роль, подыгрывая мудакам задающим такие вопросы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15744

      NewLife 1 час назад

      А дивизией могещь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20030

      derrik2000 1 час назад

      Саша опять народ потешает и не нужно на него некоторым злиться.
      Он сам прекрасно понимает, что тренер из него никакущий, а эти разговоры...

      "Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать «Зенит-2»."

      Херню не спрашивают пусть журналюги, тогда и он не будет над ними стебаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Suvorov51 1 час назад

      Ну что ты Саша по уровню футбола выше Буланова, он все знает везде был ( только у нэгро в попе не был), а ты ну хто ты такой есть, он даже в помойке поиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +499

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Гляди какой жулик, перебирать харчами будет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11