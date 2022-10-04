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    Малком: «Мама до сих пор переживает и просит, чтобы я хорошо ел и одевался теплее»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, как семья отнеслась к его переезду в Россию.

    «Я знал не очень много о самой стране, но внимательно следил за ЧМ-2018. Друзья, которые приезжали на турнир в качестве болельщиков, рассказывали потом, какие красивые тут города и приятные люди.

    Так что я просто надеялся увидеть подтверждение их слов, и мои ожидания оправдались. Моя семья всегда поддерживала меня во всех решениях, и переезд в Россию не стал исключением.

    Конечно, мама, как и все мамы, до сих пор переживает и просит, чтобы я хорошо ел и одевался теплее.

    Но я всегда успокаиваю ее, говорю, что со мной живет настоящий шеф-повар, который никогда не оставит меня голодным. Моя девушка сразу же приехала со мной в Петербург, и ей, как и мне, тут очень нравится.

    У меня было не так много возможностей познакомиться со страной, потому что на выезде особо не до прогулок: настраиваешься на матч, почти все время проводишь в отеле.

    Несколько раз, когда выпадали выходные, мы с моей девушкой ездили в Москву, гуляли по Красной площади, заходили в магазины. Было интересно!» – сказал Малком.

    • Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне бразилец отличился 8 голами и 7 результативными передачами в 14 играх.

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    Источник: Lenta.ru

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +382

      Stavr007 1 час назад

      челу личку выписали под 10 лямов, а мама все переживает...

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