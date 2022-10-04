Эмерсон вспомнил, как Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о главном тренере клуба Викторе Гончаренко.

– Что знал о Гончаренко до его прихода?

– Что у него долгие и подробные теории, что он требовательный тренер. И он реально такой! Очень педантичен во многих вопросах, у Гончаренко все должно быть четко.

– Он любит мотивационные речи в раздевалках?

– Часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед «Зенитом», например, бывшего президента США Буша цитировал. «Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом».

Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. «Выходите играть не против футболок, а против футболистов!», – это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен.