Эмерсон вспомнил, как Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о главном тренере клуба Викторе Гончаренко.
– Что знал о Гончаренко до его прихода?
– Что у него долгие и подробные теории, что он требовательный тренер. И он реально такой! Очень педантичен во многих вопросах, у Гончаренко все должно быть четко.
– Он любит мотивационные речи в раздевалках?
– Часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед «Зенитом», например, бывшего президента США Буша цитировал. «Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом».
Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. «Выходите играть не против футболок, а против футболистов!», – это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен.
- Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
- Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
- После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.