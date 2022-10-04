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    Эмерсон вспомнил, как Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»

    Защитник «Урала» Эмерсон высказался о главном тренере клуба Викторе Гончаренко.

    – Что знал о Гончаренко до его прихода?

    – Что у него долгие и подробные теории, что он требовательный тренер. И он реально такой! Очень педантичен во многих вопросах, у Гончаренко все должно быть четко.

    – Он любит мотивационные речи в раздевалках?

    – Часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед «Зенитом», например, бывшего президента США Буша цитировал. «Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом».

    Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. «Выходите играть не против футболок, а против футболистов!», – это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен.

    • Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
    • Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
    • После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.

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    Источник: Sport24

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