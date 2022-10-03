Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, есть ли изменения в игре грозненской команды.

«Ахмат» отправил Талалаева в отставку 11 сентября.

Команду возглавил Сергей Ташуев.

При новом тренере грозненцы победили «Ростов» (3:1) и «Динамо» (2:1).

«Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне.

На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», – заявил Талалаев.