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    Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

    Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, есть ли изменения в игре грозненской команды.

    «Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне.

    На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», – заявил Талалаев.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    03.10.2022 23:23
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