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    «Вряд ли я повешусь на ближайшей люстре, если кто-то скажет, что я профнепригоден». Судья Иванов – о критике от Слуцкого

    Арбитр Сергей Иванов рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес.

    – У вас было личное общение со Слуцким? Вы не раз говорили, что готовы к диалогу.

    – Нет, у нас не было контактов. Крайняя игра, где с ним пересекался, это матч «Рубин»«Уфа». Не помню, здоровались ли мы там.

    Но, думаю, что-то дополнительно говорить друг другу не стоит. Каждый свою позицию обозначил. И они не поменяются, уверен.

    – Почему вас не задевает характеристика от него – «профнепригоден»?

    – Арбитры, работающие на высоком уровне, не могут реагировать на все подряд. Если кто-то скажет, что я профнепригоден, вряд ли пойду и повешусь на ближайшей люстре.

    Второй момент: может, я идеалист, но привык думать о людях хорошее. До сих пор не считаю, что это личная неприязнь.

    Просто в жизни так совпало, что ряд моих решений ему показались спорными или ошибочными. Сомневаюсь, что если мы встретимся где-то, то он отвернется, убежит или вступит в драку.

    Если бы после его слов я на долгое время не получал назначения, наверное, посмотрел бы на себя и свою работу иначе.

    Слуцкий же оценивают все с позиции тренера конкретной команды, а я – глазами независимого человека. Это основной принцип.

    – Как вы реагировали на критику Заремы Салиховой?

    – Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова.

    Понятно, что я не все читал, но не помню, чтобы она как-то личностно меня оскорбляла. Думаю, все это она говорит для того, чтобы получить какие-то плюсы, например, или вызвать какую-то реакцию. Если ей этой интересно, то почему нет?

    Когда она вела свой канал, читал мнения обычных футбольных болельщиков со стороны, что «лучшее, что происходит со «Спартаком» – это телеграм Заремы».

    Для кого-то это интересно. Плюс, как понимаю, она высказывала свое мнение там, а это всегда здорово.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2148

      serglider 43 минуты назад

      Да, Зарема что-то "затухла", по крайней мере на бомбардире ее упоминают гораздо меньше чем раньше. Ну, а Леня в своем репертуаре... забавно, что раньше он придерживался точки зрения, что решения арбитров матча не оценивал и не комментировал... Сегодня он только и тарахтит, после матчей, так про судей и их решения))) При этом в его командах, колоссальные проблемы с организацией игры, прежде всего в обороне... и ничего Леня не может с этим сделать)))

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