«Вряд ли я повешусь на ближайшей люстре, если кто-то скажет, что я профнепригоден». Судья Иванов – о критике от Слуцкого

Да, Зарема что-то "затухла", по крайней мере на бомбардире ее упоминают гораздо меньше чем раньше. Ну, а Леня в своем репертуаре... забавно, что раньше он придерживался точки зрения, что решения арбитров матча не оценивал и не комментировал... Сегодня он только и тарахтит, после матчей, так про судей и их решения))) При этом в его командах, колоссальные проблемы с организацией игры, прежде всего в обороне... и ничего Леня не может с этим сделать)))
Арбитр Сергей Иванов рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес.
– У вас было личное общение со Слуцким? Вы не раз говорили, что готовы к диалогу.
– Нет, у нас не было контактов. Крайняя игра, где с ним пересекался, это матч «Рубин» – «Уфа». Не помню, здоровались ли мы там.
Но, думаю, что-то дополнительно говорить друг другу не стоит. Каждый свою позицию обозначил. И они не поменяются, уверен.
– Почему вас не задевает характеристика от него – «профнепригоден»?
– Арбитры, работающие на высоком уровне, не могут реагировать на все подряд. Если кто-то скажет, что я профнепригоден, вряд ли пойду и повешусь на ближайшей люстре.
Второй момент: может, я идеалист, но привык думать о людях хорошее. До сих пор не считаю, что это личная неприязнь.
Просто в жизни так совпало, что ряд моих решений ему показались спорными или ошибочными. Сомневаюсь, что если мы встретимся где-то, то он отвернется, убежит или вступит в драку.
Если бы после его слов я на долгое время не получал назначения, наверное, посмотрел бы на себя и свою работу иначе.
Слуцкий же оценивают все с позиции тренера конкретной команды, а я – глазами независимого человека. Это основной принцип.
– Как вы реагировали на критику Заремы Салиховой?
– Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова.
Понятно, что я не все читал, но не помню, чтобы она как-то личностно меня оскорбляла. Думаю, все это она говорит для того, чтобы получить какие-то плюсы, например, или вызвать какую-то реакцию. Если ей этой интересно, то почему нет?
Когда она вела свой канал, читал мнения обычных футбольных болельщиков со стороны, что «лучшее, что происходит со «Спартаком» – это телеграм Заремы».
Для кого-то это интересно. Плюс, как понимаю, она высказывала свое мнение там, а это всегда здорово.