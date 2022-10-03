«Вряд ли я повешусь на ближайшей люстре, если кто-то скажет, что я профнепригоден». Судья Иванов – о критике от Слуцкого

Арбитр Сергей Иванов рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес.

– У вас было личное общение со Слуцким? Вы не раз говорили, что готовы к диалогу.

– Нет, у нас не было контактов. Крайняя игра, где с ним пересекался, это матч «Рубин» – «Уфа». Не помню, здоровались ли мы там.

Но, думаю, что-то дополнительно говорить друг другу не стоит. Каждый свою позицию обозначил. И они не поменяются, уверен.

– Почему вас не задевает характеристика от него – «профнепригоден»?

– Арбитры, работающие на высоком уровне, не могут реагировать на все подряд. Если кто-то скажет, что я профнепригоден, вряд ли пойду и повешусь на ближайшей люстре.

Второй момент: может, я идеалист, но привык думать о людях хорошее. До сих пор не считаю, что это личная неприязнь.

Просто в жизни так совпало, что ряд моих решений ему показались спорными или ошибочными. Сомневаюсь, что если мы встретимся где-то, то он отвернется, убежит или вступит в драку.

Если бы после его слов я на долгое время не получал назначения, наверное, посмотрел бы на себя и свою работу иначе.

Слуцкий же оценивают все с позиции тренера конкретной команды, а я – глазами независимого человека. Это основной принцип.

– Как вы реагировали на критику Заремы Салиховой?

– Она молодец, делает свой продукт. Опять же мы с ней не знакомы, но сомневаюсь, что она ненавидит арбитра Иванова.

Понятно, что я не все читал, но не помню, чтобы она как-то личностно меня оскорбляла. Думаю, все это она говорит для того, чтобы получить какие-то плюсы, например, или вызвать какую-то реакцию. Если ей этой интересно, то почему нет?

Когда она вела свой канал, читал мнения обычных футбольных болельщиков со стороны, что «лучшее, что происходит со «Спартаком» – это телеграм Заремы».

Для кого-то это интересно. Плюс, как понимаю, она высказывала свое мнение там, а это всегда здорово.