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    Червиченко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу столичного клуба над «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

    «Заслуженно победили, но было тяжко. Какой-то «Спартак» был тяжeлый, всe могло пойти совершенно по другому сценарию, попади тогда игрок «Пари НН» не в крестовину, а в ворота.

    На мой взгляд, этот эпизод и стал переломным. Почему-то игроки «Нижнего» прижались к своим воротам, хоть это и была 65-я минута, если не ошибаюсь, почему-то решили, что смогут удержать этот счeт. В этот момент «Спартак» игру и переломил.

    Если бы «Нижний» не перестал атаковать, «Спартаку» пришлось бы трудно. А так они просто сдались на 65-й минуте и красно-белые просто закончили своe дело. Игроки у «Спартака», конечно, лучше, чем у «Нижнего».

    Почему «Спартак» не мог забить раньше? «Нижний Новгород» играл хорошо, не давал «Спартаку» гонять себя. Спартаковцы смогли переломить ход матча, когда «Пари НН» прижался. Не нужно отталкиваться от «Спартака».

    В этом матче до 65-й минуты нужно говорить, что «Нижний» был ближе к победе, чем «Спартак», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25875

      JTherry 11 минут назад

      заголовок вырван из контекста сказанного, что "НН был ближе к победе ДО 65 минуты"...) только матч длится 90+ минут, а не 65... Червиченко сказал: "Заслуженно победили, но было тяжко"...

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      Рейтинг: +7553

      nik55 1 час назад

      тупой червяк

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      Рейтинг: +17630

      житель СПб 1 час назад

      В общем, так и было.

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      Рейтинг: +541

      Спартач80 > житель СПб 59 минут назад

      Ну как я и говорил-ты мразь лживая....

      2
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      Рейтинг: +10767

      "supermax" > житель СПб 57 минут назад

      что-то статистика матча говорит как-то уж совсем о другом...не включайте тут дурачка

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      Рейтинг: +4335

      mopecekca > Спартач80 1 минуту назад

      да это местный лицемер....гавно человек

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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 2 часа назад

      НН засудили, пена не было!

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      Рейтинг: +10767

      "supermax" > paracetamol 55 минут назад

      во-во...а еще голубых в кубке засудили...и судья им были Промес и Соболев

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