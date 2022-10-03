Червиченко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу столичного клуба над «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

«Заслуженно победили, но было тяжко. Какой-то «Спартак» был тяжeлый, всe могло пойти совершенно по другому сценарию, попади тогда игрок «Пари НН» не в крестовину, а в ворота.

На мой взгляд, этот эпизод и стал переломным. Почему-то игроки «Нижнего» прижались к своим воротам, хоть это и была 65-я минута, если не ошибаюсь, почему-то решили, что смогут удержать этот счeт. В этот момент «Спартак» игру и переломил.

Если бы «Нижний» не перестал атаковать, «Спартаку» пришлось бы трудно. А так они просто сдались на 65-й минуте и красно-белые просто закончили своe дело. Игроки у «Спартака», конечно, лучше, чем у «Нижнего».

Почему «Спартак» не мог забить раньше? «Нижний Новгород» играл хорошо, не давал «Спартаку» гонять себя. Спартаковцы смогли переломить ход матча, когда «Пари НН» прижался. Не нужно отталкиваться от «Спартака».

В этом матче до 65-й минуты нужно говорить, что «Нижний» был ближе к победе, чем «Спартак», – сказал Червиченко.