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    Кухарчук ответил, вылетят ли «Химки» из РПЛ. Команда не побеждает почти два месяца

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о результатах своей команды.

    – Результаты «Химок» – катастрофа.

    – Нет. Игра есть, а результат придет.

    – Вы выигрывали последний раз при Юране.

    – Ну, да.

    – Катастрофа.

    – Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.

    – Капитан «Химок» признался, что в команде задержки по зарплате. Сколько месяцев ты уже без зарплаты?

    – Так же, как и все – примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть.

    – Мотивация не падает играть бесплатно?

    – Конечно, деньги – важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли.

    У меня в Томске задержки были больше полугода.

    – А «Томь» где сейчас?

    – Ну, да, но я уже проходил задержки по зарплатам, меня не сломать.

    – Как можешь описать одним словом Гогниева?

    – Эмоции.

    – Можешь пообещать, что «Химки» не вылетят в этом сезоне?

    – У нас по-другому и не бывает – мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне.

    • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
    • Команда не побеждает с 7 августа.
    • Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5013

      Enter2006 1 час назад

      "мы всегда создаем интригу" - не вы, а Садыгов старший. Без его упоротых действий висели бы в середине таблицы РПЛ сейчас.

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      Рейтинг: +11643

      Алексей З 1 час назад

      Вы чуть-ли не клещами из него это вытянули.
      Хотя интересно , а что вы хотели услышать от игрока команды ?
      Очередное журналистское дно. Деградация полная.

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