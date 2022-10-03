Кухарчук ответил, вылетят ли «Химки» из РПЛ. Команда не побеждает почти два месяца

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о результатах своей команды.
– Результаты «Химок» – катастрофа.
– Нет. Игра есть, а результат придет.
– Вы выигрывали последний раз при Юране.
– Ну, да.
– Катастрофа.
– Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.
– Капитан «Химок» признался, что в команде задержки по зарплате. Сколько месяцев ты уже без зарплаты?
– Так же, как и все – примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть.
– Мотивация не падает играть бесплатно?
– Конечно, деньги – важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли.
У меня в Томске задержки были больше полугода.
– А «Томь» где сейчас?
– Ну, да, но я уже проходил задержки по зарплатам, меня не сломать.
– Как можешь описать одним словом Гогниева?
– Эмоции.
– Можешь пообещать, что «Химки» не вылетят в этом сезоне?
– У нас по-другому и не бывает – мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне.
- «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
- Команда не побеждает с 7 августа.
- Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.