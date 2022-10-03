Кухарчук ответил, вылетят ли «Химки» из РПЛ. Команда не побеждает почти два месяца

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о результатах своей команды.

– Результаты «Химок» – катастрофа.

– Нет. Игра есть, а результат придет.

– Вы выигрывали последний раз при Юране.

– Ну, да.

– Катастрофа.

– Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.

– Капитан «Химок» признался, что в команде задержки по зарплате. Сколько месяцев ты уже без зарплаты?

– Так же, как и все – примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть.

– Мотивация не падает играть бесплатно?

– Конечно, деньги – важная составляющая для человека, но, когда выходишь на футбольное поле, играешь ради зрителей, стараешься отбрасывать негативные мысли.

У меня в Томске задержки были больше полугода.

– А «Томь» где сейчас?

– Ну, да, но я уже проходил задержки по зарплатам, меня не сломать.

– Как можешь описать одним словом Гогниева?

– Эмоции.

– Можешь пообещать, что «Химки» не вылетят в этом сезоне?

– У нас по-другому и не бывает – мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне.