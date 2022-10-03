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    Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень команд в российской Премьер-лиге.

    «Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии.

    Мы играем каждые три дня – довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые.

    Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», – заявил Зделар.

    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Сербский хавбек провел 11 матчей без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11643

      Алексей З 2 часа назад

      Равные команды , не значит сильные.

      0
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      Рейтинг: +3489

      Axe111 2 часа назад

      АХАХАХАХАПХПХ

      0
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