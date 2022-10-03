Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень команд в российской Премьер-лиге.
«Я провел много матчей в РПЛ и с уверенностью могу сказать, что уровень чемпионата у вас намного выше, чем в Сербии.
Мы играем каждые три дня – довольно сложно. Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые.
Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», – заявил Зделар.
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ после 11 туров.
- Сербский хавбек провел 11 матчей без голевых действий.
Источник: «РБ Спорт»