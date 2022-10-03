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    Литвинов: «Переход Бакаева в «Зенит» – стечение обстоятельств. Переживаю за него»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об уходе Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».

    – Ты уже говорил, что в России хочешь играть только в «Спартаке». То есть история Бакаева с тобой повториться не может?

    – Все же переход Бакаева в «Зенит» – стечение обстоятельств. Конечно же, я за него переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как он помогал мне, когда я только начинал играть.

    Я его вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни все бывает. У него просто получилось так, что он играет там.

    Да, для болельщиков это неприятная новость, когда футболист красно-белых переходит в команду к принципиальному сопернику.

    Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне папа с детства прививал любовь к этому клубу.

    Рад, что так сложились обстоятельства, что я игрок «Спартака». Безумно счастлив в этой команде.

    – Его освистывали во время матча «Спартак» – «Зенит».

    – Да, я слышал, мне стало обидно за него, жалко.

    – У него вообще пока что не получается играть в Санкт-Петербурге.

    – Тяжело ему, да. Думаю, Зелимхану нужно еще время, потому что он недолго в команде. Уверен, в будущем у него все получится, потому что Бакаев – игрок высокого класса.

    • Бакаев сменил команду на правах свободного агента.
    • В составе «Зенита» он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3796

      Иван Петров 1986 3 минуты назад

      Будет сидеть на лавке и будет счастлив. Деньги, деньги и только деньги.

      0
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      Рейтинг: +7894

      piligrim1986 2 часа назад

      ну стартуй следом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3752

      Питерский князь 3 часа назад

      Мостовой свой получил.
      Теперь все говорят о том, что он чуть ли не лучший.
      Свой шанс получит.

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