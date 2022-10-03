Литвинов: «Переход Бакаева в «Зенит» – стечение обстоятельств. Переживаю за него»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об уходе Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».

– Ты уже говорил, что в России хочешь играть только в «Спартаке». То есть история Бакаева с тобой повториться не может?

– Все же переход Бакаева в «Зенит» – стечение обстоятельств. Конечно же, я за него переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как он помогал мне, когда я только начинал играть.

Я его вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни все бывает. У него просто получилось так, что он играет там.

Да, для болельщиков это неприятная новость, когда футболист красно-белых переходит в команду к принципиальному сопернику.

Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне папа с детства прививал любовь к этому клубу.

Рад, что так сложились обстоятельства, что я игрок «Спартака». Безумно счастлив в этой команде.

– Его освистывали во время матча «Спартак» – «Зенит».

– Да, я слышал, мне стало обидно за него, жалко.

– У него вообще пока что не получается играть в Санкт-Петербурге.

– Тяжело ему, да. Думаю, Зелимхану нужно еще время, потому что он недолго в команде. Уверен, в будущем у него все получится, потому что Бакаев – игрок высокого класса.