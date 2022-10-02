Ловчев: «Спартак» ловит кайф от игры, футболистам нравится быть с мячом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев доволен, как выступает сейчас команда.

«Сейчас к нам пришли тренеры, которые пропагандируют атаку. Смотрите, как «Спартак» ловит кайф от своей игры, футболистам нравится играть с мячом. У Гильермо Абаскаля другая философия футбола, что и дает результат», – сказал Ловчев.