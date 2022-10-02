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    Ловчев: «Спартак» ловит кайф от игры, футболистам нравится быть с мячом»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев доволен, как выступает сейчас команда.

    «Сейчас к нам пришли тренеры, которые пропагандируют атаку. Смотрите, как «Спартак» ловит кайф от своей игры, футболистам нравится играть с мячом. У Гильермо Абаскаля другая философия футбола, что и дает результат», – сказал Ловчев.

    • Абаскаль пришел в «Спартак» летом из «Базеля».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 11-го тура против «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      Дух помойки 37 минут назад

      Старая, картавая, юродивая прошмандёвка находится попеременно в одном из двух неустойчивых психиатрических состояний - либо необоснованный визжащий экстаз, либо реактивная истерика с разбрызгиванием ядовитых слюней

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      Рейтинг: +5961

      Беспонтий 1 час назад

      тот же попугай
      но жопой кверху

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