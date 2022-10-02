Ловчев: «Спартак» ловит кайф от игры, футболистам нравится быть с мячом»

Старая, картавая, юродивая прошмандёвка находится попеременно в одном из двух неустойчивых психиатрических состояний - либо необоснованный визжащий экстаз, либо реактивная истерика с разбрызгиванием ядовитых слюней
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев доволен, как выступает сейчас команда.
«Сейчас к нам пришли тренеры, которые пропагандируют атаку. Смотрите, как «Спартак» ловит кайф от своей игры, футболистам нравится играть с мячом. У Гильермо Абаскаля другая философия футбола, что и дает результат», – сказал Ловчев.
- Абаскаль пришел в «Спартак» летом из «Базеля».
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 11-го тура против «Пари НН».