Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в сентябре дебютировал за сборную Колумбии. Игрок поделился эмоциями по этому поводу.
«Я очень рад, что моя мечта сбылась! Я рад тому, что происходит, и продолжу дальше хорошо работать, чтобы соответствовать уровню сборной», – сказал Карраскаль.
- Игрок в первых 2 матчах за сборную (против Гватемалы и Мексики) сделал по ассисту.
- 24-летний Карраскаль стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у игрока 10 матчей, 5 голов, 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»