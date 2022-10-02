Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в сентябре дебютировал за сборную Колумбии. Игрок поделился эмоциями по этому поводу.

«Я очень рад, что моя мечта сбылась! Я рад тому, что происходит, и продолжу дальше хорошо работать, чтобы соответствовать уровню сборной», – сказал Карраскаль.