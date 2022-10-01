Смородская: «Я бы не вернулась в «Локомотив». Устала всех вытаскивать из помоек»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская исключила свое возвращение в клуб.

— А если бы вам поступило предложение вернуться в «Локомотив» на должность гендиректора или президента, вы согласились бы?

— Нет. Я бы не пошла. Я просто устала всех вытаскивать из помоек. Я прекрасно знаю, как это делается, как это тяжело и каково здесь напряжение. Это напряжение и умственных, и физических, и эмоциональных сил. Я не готова. Отдаешь конфету, а получаешь полный кошмар.