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    Смородская: «Я бы не вернулась в «Локомотив». Устала всех вытаскивать из помоек»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская исключила свое возвращение в клуб.

    — А если бы вам поступило предложение вернуться в «Локомотив» на должность гендиректора или президента, вы согласились бы?

    — Нет. Я бы не пошла. Я просто устала всех вытаскивать из помоек. Я прекрасно знаю, как это делается, как это тяжело и каково здесь напряжение. Это напряжение и умственных, и физических, и эмоциональных сил. Я не готова. Отдаешь конфету, а получаешь полный кошмар.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
    • У команды 4 поражения подряд в чемпионате.
    • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2022 22:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17128

      paracetamol 1 час назад

      Сказала баба из помойки!

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      Рейтинг: +2648

      фанат джигурды 1 час назад

      Это кого или какой клуб она вытащила из помойки?
      Превратить пыталась один фк в помойку, но выгнали.

      0
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