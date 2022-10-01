АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (3:3), «Челси» вырвал победу над «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» в девятом туре АПЛ упустил дома победу над «Брайтоном». Гости по ходу встречи вели в два мяча.

У «Брайтона» хет-трик оформил Леонардо Троссард.

Ливерпульцы занимает девятое место. «Брайтон» идет четвертым.

В другой встрече «Челси» вырвал на 90-й минуте победу в дерби над «Кристал Пэлас». Решающий гол забил полузащитник Конор Галлахер, который в прошлом сезоне был в аренде именно в «Пэлас».

«Челси» идет на пятом месте. «Кристал Пэлас» Патрика Виейра занимает 16-ю строчку.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Ливерпуль – Брайтон – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Троссард, 4; 0:2 – Троссард, 18; 1:2 – Фирмино, 33; 2:2 – Фирмино, 54; 3:2 – Уэбстер, 63 (в свои ворота); 3:3 – Троссард, 83.

Кристал Пэлас – Челси – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эдуар, 7; 1:1 – Обамеянг, 38; 1:2 – Галлахер, 90.

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