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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (3:3), «Челси» вырвал победу над «Кристал Пэлас»

    «Ливерпуль» в девятом туре АПЛ упустил дома победу над «Брайтоном». Гости по ходу встречи вели в два мяча.

    У «Брайтона» хет-трик оформил Леонардо Троссард.

    Ливерпульцы занимает девятое место. «Брайтон» идет четвертым.

    В другой встрече «Челси» вырвал на 90-й минуте победу в дерби над «Кристал Пэлас». Решающий гол забил полузащитник Конор Галлахер, который в прошлом сезоне был в аренде именно в «Пэлас».

    «Челси» идет на пятом месте. «Кристал Пэлас» Патрика Виейра занимает 16-ю строчку.

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Ливерпуль – Брайтон – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Троссард, 4; 0:2 – Троссард, 18; 1:2 – Фирмино, 33; 2:2 – Фирмино, 54; 3:2 – Уэбстер, 63 (в свои ворота); 3:3 – Троссард, 83.

    Кристал Пэлас – Челси – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эдуар, 7; 1:1 – Обамеянг, 38; 1:2 – Галлахер, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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