Сычевой рассказал о предложении своей девушке после гола в ворота «Сочи»

Лишь бы по стопам Новосельцева не пошёл
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свой поступок в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (4:1).
- Футболист реализовал пенальти на 44-й минуте.
- После гола он подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.
- Сычевому грозило второе предупреждение за затяжку времени.
«Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро.
Как все организовывали? Организация длилась один день», – сказал Сычевой.