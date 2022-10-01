Сычевой рассказал о предложении своей девушке после гола в ворота «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свой поступок в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (4:1).

Футболист реализовал пенальти на 44-й минуте.

После гола он подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.

Сычевому грозило второе предупреждение за затяжку времени.

«Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро.

Как все организовывали? Организация длилась один день», – сказал Сычевой.