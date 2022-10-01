«Мы сами в шоке». В «Оренбурге» отреагировали на предложение Сычевого своей девушке в матче с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поступке нападающего Владимира Сычевого в игре 11-го тура РПЛ против «Сочи» (4:1).
- Футболист реализовал пенальти на 44-й минуте.
- После гола он подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.
- Сычевому грозило второе предупреждение за затяжку времени.
«Да мы сами в шоке! Представляете, какие креативные футболисты играют у нас в «Оренбурге»?
Сейчас поздравим футболистов с победой, а Сычевого, отдельно, с важным событием в его жизни», – сказал Андреев.
Источник: Sport24