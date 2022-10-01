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    «Мы сами в шоке». В «Оренбурге» отреагировали на предложение Сычевого своей девушке в матче с «Сочи»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поступке нападающего Владимира Сычевого в игре 11-го тура РПЛ против «Сочи» (4:1).

    • Футболист реализовал пенальти на 44-й минуте.
    • После гола он подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.
    • Сычевому грозило второе предупреждение за затяжку времени.

    «Да мы сами в шоке! Представляете, какие креативные футболисты играют у нас в «Оренбурге»?

    Сейчас поздравим футболистов с победой, а Сычевого, отдельно, с важным событием в его жизни», – сказал Андреев.

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    Источник: Sport24

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