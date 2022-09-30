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    Олег Иванов: «Некоторым командам за победу над «Рубином» обещают двойные премиальные»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поговорил о ходе сезона Первой лиги.

    — Почему «Рубин» буксует?

    — За три месяца команду не построишь. Новичков много, кто-то после травм, Дзагоев еще форму не набрал. У нас бывают хорошие отрезки, полное доминирование, но целостности в игре пока не хватает. Как раз над этим сейчас и работаем. Плюс надо учитывать, что «Рубин» в лиге — сильнейший раздражитель. Против нас все играют от ножа, кто-то за победу над нами обещает двойные премиальные.

    В то же время прекрасно понимаем, что в Казани болельщики ждут от «Рубина» только побед. Мы сделаем всe, чтобы выполнить задачу и вернуть клуб в РПЛ.

    • Иванов перешел в «Рубин» летом из «Уфы».
    • «Рубин» идет в Первой лиге 4-м.
    • Казанцы не играли в турнире с 2002 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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