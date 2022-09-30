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    Гоцук: «Спартак» – классный соперник, матча с которым ждешь»

    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался о сопернике по 11-му туру РПЛ – «Спартаку».

    «Спартак» есть «Спартак». Это еще с 90-х годов пошло. Многие нынешние футболисты выросли на том поколении команды. Не могу сказать, что это главный раздражитель, но это приятный матч, потому что всегда приезжает много болельщиков «Спартака». Они создают топ-атмосферу. И на их стадионе приятно играть. Поэтому «Спартак» – это классный, качественный соперник, матча с которым ждешь.

    При Паоло Ваноли была очень хорошая команда, мне нравилась. При Руе Витории великолепно действовали в еврокубках на контратаках. Но, думаю, сейчас в «Спартаке» у ребят есть какой-то огонь в глазах, мотивация, и, судя по тому, какое место они сейчас занимают, возможно, нынешний «Спартак» сильнее, чем прошлогодний», – сказал Гоцук.

    • Матч «Пари НН» – «Спартак» состоится 2 октября.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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